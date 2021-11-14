Один из старейших фонтанов Саратова «Мелодия», который многие считают главным в городе, отмечает 35-летний юбилей.

Фонтан расположен на проспекте Кирова рядом с аграрным университетом напротив консерватории. В 2020 году состоялась его реконструкция.

После ремонтных работ фонтан сохранил архитектурный облик чаши и был дополнен мультимедийным комплексом. Теперь он — светомузыкальный.

Напомним, общие габариты фонтана- 32 х 36 м.

Реконструкцию фонтана с сохранением исторического облика согласовали жители города, которые отметили её важность для сохранения любимого места, — сообщает пресс-служба областного правительства.