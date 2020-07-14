15 июля 2010 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-конференция сотрудников правоохранительных органов на тему «Мошенничество и меры защиты от него».

В дискуссии принимают участие спикеры:

Андрей Чепурной — начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Саратову, полковник полиции;

Роман Киселев — начальник отдела уголовного розыска Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Саратову, подполковник полиции.

Начало мероприятия в 14:00 по адресу г. Саратов, ул. Вишневая, д. 10 (здание Типографии №1).

Со спикерами выясним сколько денежных средств жители Саратова «подарили» мошенникам за первое полугодие 2020 года, какие виды преступления встречаются чаще всего, какие категории граждан попадают в списки пострадавших. Также представители правоохранительных органов озвучат советы как не стать жертвой подобных видов преступлений.

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».

Вопросы спикерам можно адресовать во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также в Instagram Direct аккуанта «Комсомольская правда» — Саратов @kp_saratov.