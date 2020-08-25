Начальник ГУ МВД России по Саратовской области генерал-лейтенант полиции Николай Трифонов проведет «прямую линию» с жителями региона. Сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня, 25 августа, с 16:00 до 17:30 граждане смогут напрямую поговорить по телефону с начальником ГУ МВД России по Саратовской области. Свои вопросы можно задать по номеру — +7-8452-99-56-50. В работе «прямой телефонной линии» примут участие руководители служб и подразделений областного ГУ МВД России, а также, посредством видеоконференцсвязи, начальники территориальных органов МВД России на районном уровне.