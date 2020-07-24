Сегодня, 24 июля, состоялось чествование руководителя ГУ МВД по Саратовской области генерал-майора Николая Трифонова Он удостоился звания Почетного гражданина города Брянск, сообщает пресс-служба полицейского главка.

Решение о присвоении звания было принято гораздо раньше. Депутаты брянского горсовета приняли соответствующее постановление 8 ноября 2019 года. Николай Трифонов – уроженец Брянской области, внес существенный вклад в укрепление областных органов правопорядка, за что и удостоился почетного звания.

Дело в том, что будущий генерал начинал свою карьеру на родине и уже там сильно отличился. Он возглавлял в 2000 году первый временный отдел в Шатойском районе Чечни, который был сформирован из сотрудников УВД Брянской области. Тогда силами бойцов и их начальника были реконструированы многие здания в разрушенном Шатое и выполнен служебный долг.

За время деятельности на территории Шатойского района Чеченской Республики первой смены брянского временного отдела внутренних дел из незаконного оборота было изъято 16 пулеметов, 103 автомата, 80 гранатометов, 1,336 тысячи гранат и мин, более 25,5 тысячи патронов, 16 тысяч снарядов.