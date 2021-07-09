Сегодня, 9 июля, в ГУ МЧС по Саратовской области проводили на пенсию подполковника внутренней службы Дмитрия Пуршева.

Он учился в воронежском пожарно-техническом училище МВД России. С этого момента и началась служба в пожарной охране. Он посещал занятия по спецдисциплинам и в этот момент проникся пожарным делом и для себя определился, что хотел бы связать свою жизнь с тушением пожаров и спасением людей.

В марте 1997 года, курсантом, прибыл на практику по должности начальника караула ПЧ-5 по охране Ленинского района города Саратова, а уже в июле после сдачи государственных экзаменов и получения звания лейтенант был назначен на должность начальник караула ПЧ-5.

В апреле 2005 года будучи в звании капитана был назначен в службу пожаротушения Центра управления силами на должность помощник начальника дежурной смены. В 2019 году был назначен начальником службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Саратовской области.

Коллектив поблагодарил его за добросовестное выполнение должностных обязанностей, за многолетний и добросовестный труд в пожарной охране.