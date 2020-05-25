Люди, которые демонстративно отрицают коронавирус — не гармоничные не слишком разумные. Так считает главврач Саратовской областной психиатрической больницы имени Святой Софии Александр Паращенко. Свое мнение он выразил на пресс-конференции в «Комсомольской правде» в понедельник, 25 мая.

Со слов Паращенко, эти ковид-диссиденты хотят выделиться и представить «оригинальное» мнение.

— Это было бы смешно, если бы не было так грустно, ведь за этим людьми идут другие. Десятки и сотни тысяч людей по всему миру болеют. Удивительно, что это можно отрицать, — сказал спикер.

Он отметил уникальность COVID-19, так как пока от нее не придумали защиты, кроме масок, перчаток и дистанцирования.

Помимо этого, Паращенко рассказал о ковидо-фобии. Из-за мнительного характера некоторые люди постоянно моют руки и ходят в перчатках. на фоне пандемии таких людей становится в разы больше, но в основном они лечатся дома.

Со слов главврача психиатрической больницы, в обществе не зарегистрировано выраженных психических срывов из-за коронавируса. Стало меньше самоубийств и алкогольных психозов, а также значительно сократилась плановая госпитализация в психстационары.