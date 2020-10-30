Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться с травлей погибшего в аварии в Ртищево 16-летнего подростка и его матери. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Неизвестный в онлайн-эфире отпускал нецензурные выражения в адрес подростка и его семьи, расклеил на фонарных столбах в городе оскорбительные объявления.

Следователи проводят проверку.

Напомним, 26 октября в 14:40 40-летняя водительница Kia Rio сбила мальчика на Красной улице напротив дома №10. Ее не смутили знаки, предупреждающие о детях и явно небольшой скорости.

От полученных травм парень скончался на месте, на злоумышленницу завели уголовное дело.