Избран глава комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Саратовской областной думы, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

На голосование было выдвинуто два кандидата — Иван Бабошкин от партии «Единая Россия», и коммунист — Александр Нараевский. Стоит ответить, что никто из кандидатов не имеет профильного аграрного образования. Бабошкин закончил саратовский политех, а Нараевский в свое время окончил строительный техникум.

В результате тайного голосования председателем комитета был избран Иван Бабошкин.