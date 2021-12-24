Суд признал бывшую главу одного из муниципальных образований виновной в присвоении денег из бюджета. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Глава одного из муниципальных образований Дергачевского района, избранная в сентябре 2016 года, являлась, в силу занимаемой должности, главным распорядителем доходов. Решением Совета муниципального образования ей было установлено ежемесячное денежное вознаграждение.

В мае 2018 года она дала указание подчиненной сотруднице, без проведения заседания Совета муниципального образования и без голосования депутатов об увеличении денег, изготовить решение Совета, внеся в него заведомо ложные сведения об увеличении ее денежного содержания. Так, ей было неправомерно выплачено 13 948 рублей.

Она не признала вину, однако суд счет доказательства достаточными. Ей назначено наказание в виде двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев.