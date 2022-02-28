Сегодня, 28 февраля, на заседании депутаты Саратовской областной думы согласовали кандидатуру министра здравоохранения региона Олега Костина на должность зампреда саратовского правительства — министра здравоохранения.

Его кандидатуру представил вице-губернатор Игорь Пивоваров, уточнив, что чиновник будет отвечать за работу не только минздрава, но и министерства труда и социальной защиты.

Костин в своем докладе подчеркнул важность увеличения продолжительности жизни населения, поддержки малоимущих, многодетных семей, пожилых граждан и лиц с ограниченными возможностями.