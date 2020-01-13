Глава Краснопартизанского района Саратовской области Юрий Бодров заплатит штраф за нарушение правил проведения электронных торгов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В прошлом году районная администрация разместила на электронной площадке объявление о планируемой закупке автомобиля. Однако, в нарушение правил, в объявлении отсутствовало обязательство поставщика предоставить новое обеспечение контракта в случае отзыва у банка, предоставившего банковскую гарантию, лицензии.

Это нарушение стало поводом для возбуждения административного дела, по результатам которого Юрий Бодров оштрафован на три тысячи рублей.