Главный врач Балаковской городской клинической больницы Надежда Крючкова прокомментировала ситуацию жительницы Балакова Киры Яшкиной. Напомним, женщина уже несколько месяцев борется за то, чтобы ее матери оказывали качественную медицинскую помощь.

По словам медика, в больнице имеется отделение паллиативной медицинской помощи для пациентов с тяжелыми, неизлечимыми хроническими заболеваниями. По показаниям к лечению привлекаются специалисты различного профиля, обеспечивается проведение гемодиализа. Кроме того, медики осматривают пациентов и проводят профилактику пролежней. Крючкова объяснила, что зачастую такие больные поступают уже имея глубокие пролежни, излечение которых невозможно из-за хронической недостаточности жизненно важных функций организма. В таких случаях проводится регулярная обработка этих ран: перевязки, обезболивающее, противовоспалительное и антибактериальное лечение.

— Больные регулярно осматриваются лечащим врачом, по показаниям проводятся врачебные консилиумы с участием замглавврача по медицинской помощи, привлечением специалистов различного профиля. По данному случаю очередной консилиум проведен 20 мая этого года. Дочь пациентки проинформировали о заключении консилиума, дали разъяснения по всем поставленным вопросам, — уточнила Крючкова.

Главврач балаковской больницы также отметила, что за девять лет работы отделения жалоб от пациентов и их родственников не поступало. В отделении всегда чисто, больные все ухожены. Имеются многочисленные благодарности в адрес персонала за их нелегкий труд, сострадание к больным.

— Как главный врач, я с пониманием отношусь к проблемам родственников таких больных, сочувствую им, зная, как тяжело морально и физически, когда близкий человек страдает неизлечимым заболеванием, нуждается в постоянном уходе и помощи. Всегда открыта для диалога, готова рассмотреть любое обращение, ответить на все поставленные вопросы, — резюмировала Крючкова.

По всем интересующим вопросов, касательно лечения пациентов, можно обратиться по телефону приемной главврача: (8453) 35-88-40, а также лично по адресу: улица Академика Жук, 64, в административный корпус.

Напомним, на прошлой неделе Кира Яшкина обратилась в редакцию «НС» с жалобой на медицинский персонал городской больницы Балакова. По словам девушки, ее пожилой матери оказывают некачественную медицинскую помощь, от чего состояние пенсионерки с каждым днем становится только хоже.

Вчера, 25 мая, депутат Государственной Думы Николай Панков заявил в своем телеграм-канале «Пара слов», что лично будет контролировать ситуацию жительницы Балакова Киры Яшкиной.