Прокуратура заставила главного врача одной из больниц Заводского района Саратова «вспомнить» о незадекларированных им 2,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

При проверке декларации заведующего больницей, выяснилось, что он «забыл» указать в декларации 2,2 миллиона рублей, полученных им в прошлом году. Кроме того, он не вписал в документ все свои банковские счета и счеты своей жены.

После представления прокуратуры главврача исправился, но, все равно, был наказан в дисциплинарном порядке.