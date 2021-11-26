Сторонники и противники вакцинации не смогут переубедить друг друга, так как «антипрививочники» манипулируют ситуацией и людьми ради популизма. Так считает главный врач ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №1 им. Ю.Я. Гордеева» Евгений Ковалев.

— Сейчас вопрос необходимости вакцинации подвергается неаргументированной критике популистов, хотя на самом деле является исключительно медицинским. В первую очередь это вопрос охраны здоровья граждан, а уже потом их свободного перемещения по торговым центрам. Сначала нужно спасти человека как «популяцию», — считает главврач больницы.

Напомним, 11 врачей российских больниц написали открытое письмо противникам вакцинации, среди которых политики и общественные деятели. Медики предложили им лично посетить «красные зоны» и посмотреть на пациентов. Главврач московской ГКБ №40 Денис Проценко уверен, что после этого антипрививочники изменят свое отношение и будут на стороне здравого медицинского смысла.

-Эти врачи не только были вправе написать письмо, а должны были это сделать — у них есть все основания. Будь у меня возможность, я бы подписался под этим письмом однозначно, — поделился мнением доктор медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии СГМУ им. В.И. Разумовского Юрий Спиваковский.



Евгений Ковалев отметил, что врачи в «красной зоне» каждый день видят задыхающихся пациентов.

-Мы осознаем, что не все зависит от врача — это очень тяжело. Медики работают на пределе возможностей. И все медицинское сообщество понимает, что без всеобщей вакцинации мы не сможем победить эпидемию, — считает главврач.