Во время «прямой линии» губернатора Саратовской области Валерия Радаева к нему обратилась главный врач областной клинической больницы Елена Стифорова.

Она обратила внимание главы региона на постоянно протекающую во время дождей крышу учреждения, сказав, что потоки воды после ливней приносят дискомфорт пациентам и могут замкнуть дорогостоящую медицинскую технику и попросила выделить 33 миллионов рублей на ремонт крыши.

— Вопрос нерешенный, это плохо! В ближайшие день-два сам лично найду средства для решения ситуации, — сказал Валерий Радаев.

Напомним, после ливневого дождя 9 июня потоками дождевой воды затопило холл и лифт больницы.