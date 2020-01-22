Главный врач Татищевской районной больницы Игорь Матвеев отрицает госпитализацию водителя, на которого якобы обвалилась штукатурка.

В телефонном разговоре с нашим корреспондентом, Матвеев рассказал, что лже-происшествие случилось в ночь с воскресенья на понедельник.

— Кроме слов самого «пострадавшего» ничем больше не подтверждено его травмирование. Мы быстро отреагировали со своей стороны и создали комиссию, на которой стоматолог и хирург осмотрели мужчину и видимых повреждений не обнаружили, — комментирует главврач.

Помимо этого, где сейчас находится сельчанин медикам неизвестно. В сети написали, что он был госпитализирован в районную больницу, однако там лечение мужчина не проходит.

— Где лечится пострадавший — не знаем. Возможно на амбулаторном лечении, пока больничный лист он не предоставлял на работе. Однако странно, что человек прописан здесь и прикреплен к этому медучреждению, а лечится в другом. И если он действительно был травмирован, то в любом случае попал бы в райбольницу или в областную, — недоумевает Матвеев.

Также медик уточнил, что было осмотрено место происшествия:

— Здание старое, однако никакой опасности пациентам и врачам не несет. Нарушений в конструкции нет, за жизнь людей можно не переживать.

Напомним, в сети появилось видео с обрушившейся штукатуркой на крыльце больницы в селе Сторожевка. Автор написал, что водитель получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован.