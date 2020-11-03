Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на сегодняшнем заседании корсовета рассказал об обеспеченности лекарствами региона.

Сейчас уже упрощена система маркировки лекарств, увеличены объемы производства препаратов. В регион заходит еще одна федеральная аптечная сеть.

В Саратовскую область поступил 91 миллион рублей на лечение коронавируса на дому из расчета 7,9 тысячи на пациента.

Он попросил Минздрав рассказать, как будет работать механизм выдачи лекарств. И уточнил, что ответственность за предоставление будет на главврачах поликлиник.