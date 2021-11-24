Руководство управления ФСБ в Саратовской области предложило наказать главных врачей за риск срыва национального проекта «Здравоохранение».

Глава ведомства Олег Боломожнов настаивает на применении к руководителям лечебно-профилактических учреждений мер дисциплинарной ответственности.

Предложение главного чекиста области было озвучено в ходе недавнего координационного совета по борьбе с коронавирусом, состоявшегося в онлайн-режиме.

Представитель ФСБ сообщил участникам совещания, что ряд главврачей в регионе поставили под угрозу исполнение нацпроекта «Здравоохранение» и поставку в больницы районов необходимых сейчас пациентам томографов.

Чтобы подобных ситуаций больше не возникало, Боломожнов считает целесообразным привлекать «для повышения исполнительной дисциплины» таких руководителей в здравоохранении к дисциплинарной ответственности.