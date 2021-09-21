Сегодня, 21 сентября, в Саратовской областной думе прошло заседание рабочей группы комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. Министр по делам территориальных образований Сергей Зюзин выступил с докладом касательно сельских дорог.

Напомним, что в следующем году селам будут выделять деньги на ремонт дорог в расчете три тысячи рублей на одного жителя. Министр отметил, что каждое село получит в среднем 4,5 миллиона рублей.

-Сейчас за ремонт дорог в поселениях отвечают районные чиновники. Однако, сельские чиновники находятся на местах и лучше знают, какие дороги нужно ремонтировать, — объяснил Зюзин.

Если законопроект примут, то именно главы сельских поселений смогут решать, какие дороги и когда будут отремонтированы. Инициатива была поддержана.