Домой Рубрики Новости Саратова Глыба льда рухнула на мужчину в Ленинском районе Саратова РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Глыба льда рухнула на мужчину в Ленинском районе Саратова По Новости Саратова - 11.02.2022 53 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Ленинском районе Саратова произошло ЧП. 46-летний мужчина пострадал около дома №16 на Международной улице. На него рухнул снег, пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Следователи организовали проверку по данному факту. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Укравшего карту саратовца вычислили по камерам видеонаблюдения Саратовец заправлял машину корпоративным топливом и попал под подписку о невыезде В пятницу Саратов от снега убирают 832 машины и более 6 тысяч рабочих ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Укравшего карту саратовца вычислили по камерам видеонаблюдения Новости Саратова - 11.02.2022 0 В полицию обратился 37-летний саратовец. Мужчина рассказал, что при неизвестных обстоятельствах потерял банковскую карту, а потом обнаружил, что ей оплачивались покупки в продуктовом магазине.... Саратовец заправлял машину корпоративным топливом и попал под подписку о невыезде 11.02.2022 В пятницу Саратов от снега убирают 832 машины и более 6... 11.02.2022 Саратовец получил 8 лет «строгача» за избиение друга до смерти 11.02.2022 В Балаково собака укусила ребенка 11.02.2022