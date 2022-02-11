В Ленинском районе Саратова произошло ЧП.

46-летний мужчина пострадал около дома №16 на Международной улице.

На него рухнул снег, пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

Следователи организовали проверку по данному факту.

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