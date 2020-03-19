Бывший ректор Саратовского меда Петр Глыбочко переизбран ректором Первого медицинского университета имени Игоря Сеченова. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Его переизбрали 17 марта на следующие пять лет до 2025 года. Вместе с ним на пост главы вуза выдвигались кандидат медицинских наук Денис Бутнар и кандидат фармацевтических наук Вадим Тарасов.

Как сообщается, Петр Глыбочко представил стратегию, ориентированную на прорыв в области наук о жизни, участие в конкурсном отборе глобальных университетов на период до 2025 года, развитие экспорта образования, формирование модели цифрового университета и национальной экосистемы цифровой трансформации медицинского образования.Свои голоса ему отдали подавляющее большинство делегатов на выборах ректора.

Напомним, Петр Глыбочко закончил СГМУ в 1991 году. Преподавал на кафедре урологии Саратовского медицинского университета, одновременно возглавляя Саратовский областной госпиталь ветеранов войн. В 2002 году возглавил СГМУ, а в 2010 году стал ректором Первого МГМУ имени Игоря Сеченова.