В Саратовской области в минувшие сутки было зарегистрировано 268 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 35,596 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 30,519 тысячи человек.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 125, Энгельсский район — 26, Балаковский — 22, Ершовский и Питерский — по 11, Балашовский — девять, Вольский, Петровский и Пугачёвский — по семь, Александрово-Гайский и Советский — по шесть, Духовницкий и Ртищевский — по пять, Дергачевский, Турковский и Фёдоровский — по три, Базарно-Карабулакский, Саратовский и Татищевский — по два, Аркадакский, Калининский, Красноармейский, Марковский, Озинский и Романовский — по одному.