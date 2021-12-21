Наступающий год Водяного Тигра обещает быть ярким на события и кардинальные перемены. Важно встретить его правильно а одна из составляющих — это украшение дома.

Чтобы благополучие и удача сопутствовали вам, нужно соблюсти несколько моментов. Украшать жилище можно в голубых, белых, молочных, желтых, оранжевых оттенках. Допустимы шары, гирлянды, водяные наклейки, в том числе на окна.

А от привычных белых снежинок из бумаги лучше отказаться — подойдут цветные фигурки символа года или из фольги. Если вы защитник природы, все равно стоит отказаться от искусственной елки. Тигр — лесное животное и новогодняя красавица должна быть именно живой. Не хотите дерево — подойдут и несколько веточек.

Символ года — консерватор, придерживается постоянство. Поэтому не нужно затевать накануне праздника ремонт, перепланировку или перестановку. Можно украсить помещение, не сильно меняя его вид. Подойдут винтажные элементы.

Чтобы привлечь тигра, воспользуйтесь старинной китайской традицией: соорудите небольшую будочку для хозяина года. Не нужно строить целый дворец, подойдет и символичная фигурка. Если дома есть кошка, можно сделать домик для нее.

Она вполне может там поселиться, а заодно и задобрить покровителя года.

Но не забывайте — украшение дома это не самое главное. Важно — именно сами вы, ваши поступки и действия. Редакция «Новостей Саратова» поздравляет всех с наступающим Новым годом и желает как можно больше радостных событий.