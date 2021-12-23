Совсем скоро наступит следующий, 2022 год. По восточному астрологическому циклу он пройдёт под покровительством Чёрного (Голубого) Водяного Тигра. Встретить его нужно достойно, чтобы заслужить благосклонность хищника.

Модницы уже активно начинают задаваться вопросом, в чем же отметить праздник и встретить Тигра?

Эксперты говорят, что если создать образ, который понравится Тигру, это сделает его вашим союзником и помощником и привлечет в жизнь удачу, деньги и счастье.

Встречать новый 2022 год нужно в достойном наряде – Тигр ценит солидные образы без небрежности и дешевизны. Как и всегда, особое внимание стоит уделить цветовой гамме.

Мы разберем самые популярные цвета для встречи 2022 года.

Более предпочтительными считаются все оттенки, соотносящиеся с водой. Подойдут цвета от густо-синего до бирюзового и голубого. Также подойдут и самые тёмные оттенки синего, в том числе и чистый чёрный.

Эксперты не советуют любые цвета естественной среды обитания Тигра. Это жёлтые, бежевые и песочные оттенки. Также советуют отказаться и от нейтральных белых и светлых тонов, например палевого и молочного.

Против блестящих акцентов Тигр ничего не имеет. В образу подойдет нарядный блеск. Цвет, который Вы хотите, можно разбавить интересными серебристыми или золотистыми аксессуарами. Тем более что они хорошо будут сочетаться с благоприятной для хищника гаммой.

Стилисты отмечают, что самыми модными трендами новогодней ночи станут бюстье или платья, открывающие одно плечо. Это естественно и изысканно, что подойдет для такой кошки, как Тигр. Также подойдут необычные фасоны с асимметрией, многослойными деталями и мелкие и лёгкие складки – плиссе или фалды.

Самый главный запрет в новогоднюю ночь — никаких тигриных шкур. Модницам следует отказаться от одежды, имитирующей полосатую шкуру тигра. Черная кожа и мех также не подойдут и не понравятся Тигру. В целом образ должен оставаться гармоничным и не вычурным.