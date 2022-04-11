В Энгельсском районе около моста «Саратов-Энгельс» из-за столкновения трех машин пострадала годовалая девочка. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне, 10 апреля, почти в девять часов вечера на Лесозаводской, 1а столкнулись «Nissan Almera» под управлением 30-летней женщины и «Дэу матиз» под управлением 27-летней женщины. После этого «Daewoo Matiz» столкнулась с внедорожником «MITSUBISHI Outlander», которым управлял 36-летний мужчина.

В результате ДТП годовалая девочка, которая находилась на пассажирском сидении в «Матизе», госпитализирована в больницу.