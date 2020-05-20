В Балаково Саратовской области годовалая девочка умерла после купания. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

По данным следствия, в эту субботу 16 мая, вечером отчим купал полуторагодовалую девочку в ванной, он ненадолго отлучился за полотенцем, а, придя обратно, обнаружил малышку без сознания погруженную в воду. Мать и отчим девочки попытались самостоятельно оказать помощь, но безрезультатно. Обеспокоенные взрослые вызвали бригаду «скорой помощи», медики оказали всю необходимую помощь. Но, несмотря на это, через три дня, 19 мая девочка скончалась.

Сейчас по данному случаю проходит проверка. Следователи проанализируют, была ли оказана своевременная и в полном объеме медицинская помощь. После проверки всех деталей будет принято решение о виновном в смерти ребенка.