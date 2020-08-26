В отношении ранее судимого 37-летнего жителя Энгельса возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Подозреваемый рассказал, что переправлял очередных отдыхающих в село Шумейка. Внезапный голод настолько сильно озаботил жителя Энгельса, что тот после очередного рейса залез в окно первого попавшегося дома в дачном поселке. С домом мужчина не прогадал – он буквально ломился от пельменей, мясных продуктов, сахара, кабачковой икры и кофе. Прожорливый мужчина вынес из дома все съедобное.

Но через несколько дней его задержали сотрудники уголовного розыска, только изъять похищенное уже не удалось. Мужчина полакомился в дачном доме на 5,55 тысячи рублей.