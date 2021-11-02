Министерство транспорта и дорожного хозяйства опубликовала предварительный список дорог, которые будут ремонтироваться в 2022 году. Список продолжает обсуждаться, жители города могут проголосовать за дорогу, которую они хотели бы видеть отремонтированной.

Ремонт будет проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подрядные организации на ремонт Ново-Астраханского шоссе, Большой Садовой, Тракторной на протяжении, Чернышевского, Орджоникидзе, Крымской и проспекта Энтузиастов уже определены.

В предварительный список также вошли:

Аркадак-Турки» в Аркадакском районе — 6,59 км;

Степное-Мечетное-Любимово в Советском районе — 13,8 км;

Вольск — Черкасское — Калмантай — граница Ульяновской области в Вольском районе — 9,12 км;

Хвалынск-Ивановка-Алексеевка — трасса Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград — 14,94 км;

Калининск — Свердлово — Колокольцовка — Кленовка (Волгоградская область) в Калининском районе — 11,37 км;

Екатериновка — Альшанка — Бакуры — Ивановка — Зеленовка (Пензенская область) в Екатериновском районе Саратовской — 11,2 км;

Новая Елюзань — Комсомольское от автоподъезда к селу Большой Кушум от автоподъезда к селу Никольское-Казаково в Балаковском районе — 6,91 км;

Пугачев-Перелюб в Пугачевском районе — 10,9 км;

Пугачев-Перелюб в Перелюбском районе — 6,23 км;

Балаково-Духовницкое в Балаковском районе — 10,1 км;

Балаково- Духовницкое» в Балаковском районе — 5,45 км;

Ершов-Чапаевка в Ершовском районе Саратовской — 7,46 км;

Новые Бурасы-Кутьино-Вязьмино-Петровск в Новобурасском районе — 19,87 км;

Калининск — Широкий Уступ — Екатериновка в Екатериновском районе — 6,3 км;

Самойловка-Казачка — 9,03 км;

Квасниковка от автомобильной дороги Р-208 «Тамбов-Пенза» — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Республикой Казахстан» в Энгельсском районе — 12,1 км

Проголосовать за дорогу можно, направив свое пожелание на почту ascheulovaov@saratov.gov.ru, написав в теме письма «общественные обсуждения». Голосование продлится до 30 ноября.