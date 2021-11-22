У Алисы — голосового помощника Яндекса появилась новая функция, призванная облегчить пользователям коммуникацию с исполнительной властью. Об этом сообщил руководитель центра управления регионом Сергей Блаженов.

Теперь горожане смогут оперативно сообщить о проблеме прямо в момент ее возникновения. Функция запускается фразой «Алиса, запусти навык Инцидент Менеджмент», почло чего достаточно голосом описать случившееся. Сообщение будет переведено в текстовый режим и поступит в федеральную систему обратной связи.

— Это ускорит передачу информации ответственным за решение ситуации. Не нужно думать и искать, где и как оставить жалобу. Голосовое обращение сразу будет доставлено в «Инцидент Менеджмент» — сообщил Сергей Блаженов.

Функцию разработал центр экспертизы в сфере интернет-коммуникаций АНО «Диалог». Она заработает во всех приложениях и устройствах, в которых есть голосовой помощник «Алиса».