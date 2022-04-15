Член Общественной палаты города, председатель правления Саратовского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды», проректор по молодежной политике и воспитательной работе СГУ имени Н.Г. Чернышевского Антон Головченко высказался в поддержку присвоения главной пешеходной зоне имени Петра Столыпина.

— Не могу остаться в стороне и не высказаться по теме, которая уже несколько дней активно обсуждается среди всех моих знакомых и коллег — о переименования главной пешеходной зоны в честь государственного деятеля Петра Столыпина.

Имя великого реформатора тесно связано с Саратовом – городом, в котором он жил, руководил всей Саратовкой губернией. Этот человек внес огромный вклад в развитие нашего города: начали асфальтировать улицы, была модернизирована телефонная сеть, благодаря поддержке Петра Аркадьевича были открыты университет и консерватория.

Мне, как члену городской Общественной палаты и человеку, который тесно взаимодействует с молодым поколением, важно, чтобы все мы не просто знали, но и чтили память великих людей, благодаря которым Россия развивалась и расцветала.

Полностью поддерживаю инициативу о присвоении главной пешеходной зоне имени Петра Столыпина. Таким образом, мы отдадим дань памяти выдающемуся государственному деятелю, — поделился Антон Головченко.