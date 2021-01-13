Профессор СГУ, доктор исторических наук Юрий Голуб прокомментировал интервью спикера госдумы Вячеслава Володина журналу «Охраняется государством».

— На днях прочитал большое интервью Вячеслава Володина в только что вышедшем номере журнала «Охраняется государством». Интервью посвящено проблемам сохранения уникального и необъятного российского историко-культурного наследия.

На меня, доктора исторических наук, оно произвело неизгладимое впечатление. Идеи, оценки и предложения, высказанные в интервью, – яркое свидетельство того, что крупного, состоявшегося политика и государственного деятеля, в том числе отличает способность в череде текущих, несомненно, важных и неотложных дел, касающихся судеб граждан страны, условий их жизни и работы, видеть вещи непреходящего характера. Таких, как сохранение национальной исторической памяти, сохранение российского культурного наследия. Именно это характерно для Володина. Все мы, его земляки, хорошо знаем, как много времени и энергии уделяет Председатель Государственной думы развитию родной Саратовской области. В центре его внимания и строительство крупных медицинских центров, и благоустройство областного центра, других городов и населенных пунктов региона, и решение проблем обманутых дольщиков и неблагополучных предприятий, и возведение аэропорта и прокладка по территории области крупнейшей международной транспортной магистрали. Это только отдельные примеры его усилий. Всего просто не перечислишь. И в их числе забота о сохранении богатого историко-культурного наследия Саратовской области. В своем интервью Вячеслав Володин системно определяет механизмы работы в этой сфере: более полное использование существующей нормативно-правовой базы, привлечение наряду с федеральными ресурсами региональных и муниципальных возможностей, развитие государственно-частного партнерства, всемерное поощрение благотворительности и, конечно, опора в этой деятельности на гражданскую инициативу и общественную активность. Уверен, Володин прекрасно понимает, что восстановление памятников, их охрана и приспособление к современному использованию является неотъемлемой частью сохранения истории России, одним из ключевых элементов воспитания патриотизма у подрастающего поколения, а также средством повышения инвестиционной привлекательности региона. Такое неравнодушное отношение к региональному наследию – отчетливое свидетельство многогранности Володина как политика – должно стать примером для всех нас, — считает ученый.