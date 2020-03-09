В эту субботу, 14 марта, в Хвалынске Саратовской области пройдет ежегодный флешмоб «Голый спуск». Об этом стало известно сегодня из социальных сетей.

В нем могут принять участие все желающие. Катание на горных лыжах, сноуборде, снегоходе будет доступно для всех посетителей. Также во время мероприятия можно будет посетить комплекс «Хвалынские термы» с сауной, хамамом и огромным бассейном под открытым небом.

Стоимость поездки будет составлять от 1,65 тысячи до 3,8 тысячи рублей, в зависимости от выбранного варианта пакета.