Завершено расследование уголовного дела по обвинению 55-летнего жителя Советского района в нападении на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

7 сентября прошлого года в МВД поступил телефонный звонок от жителя села Пионерское, который просил направить по месту его проживания наряд полиции, не сообщая сути произошедшего. По вызову 55-летнего заявителя выехали двое сотрудников.

Выйдя из дома к полицейским, мужчина удерживал руки за спиной, что вызвало у полицейских обоснованные опасения. На прозвучавшее от сотрудников требование продемонстрировать содержимое рук, мужчина без каких-либо на то оснований, погнался за одним из полицейских, удерживая в руках два ножа и намереваясь нанести удар. Сотрудник полиции оперативно среагировал на агрессию нарушителя и смог избежать нанесения удара, а его напарник пресек противоправные действия нарушителя, применив специальные средства.

Следователем обвиняемый был задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.