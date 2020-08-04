В Саратовской области индекс промышленного производства одежды в июне 2020 года по отношению к июню 2019 года составил 161,3 процента. За полугодие в сравнении с прошлым годом показатель вырос на 9,8 процента. Об этом сообщили в министерстве промышленности и энергетики региона.

Объем отгруженных товаров вырос на семь процентов, рост ИПП в производстве текстильных изделий за июнь составил 100,2 процента, за полугодие 117,7 процента.

Больше всего изготавливают спецодежду, в том числе защитные и медицинские костюмы.

В июне по отношению к июню прошлого года показатель составил 224,6 процента, за полугодие – 196,4 процента.