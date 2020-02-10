Депутат городской думы Саратова Антон Ищенко на своей странице в социальной сети написал о древнем динозавре, найденном в Озинском районе Саратовской области.

-А вы знаете, что на территории Озинского района Саратовской области в 1945 году был обнаружен скелет самого большого из известных плиозавров, который обитал в местных морях 150 млн лет назад? Кто хочет узнать много всего о них, и не только, интересного рекомендую обязательно побывать в Палеонтологическом музее в поселке Ундоры Ульяновской области, — написал депутат.

Напомним, в древности на территории Саратовской области находилось мелководное море.