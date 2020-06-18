Депутат Саратовской городской думы, Герой Российской Федерации Александр Янклович высказался в поддержку присвоения Саратову почетного звания – «Город трудовой доблести» и призвал принять участие в сборе подписей за присвоение почетного звания.

— Наш город вошел в число претендентов на получение почетного звания – «Город трудовой доблести». 20 населенных пунктов Российской Федерации будут оспаривать право получения этого высокого статуса.

Мы чтим подвиги наших предков, знаем, и всегда будем помнить о том, что благодаря их самоотверженности, мужеству и героизму, проявленных в сражениях Великой Отечественной войны, а также титаническому усилию тружеников тыла, мы имеем возможность достойно жить в своей стране, работать и воспитывать детей.

Особо хочется подчеркнуть, что наш город славится как боевыми, так и трудовыми заслугами.

В ходе войны 1941-1945 годов по объему выпуска военной и гражданской продукции Саратов входил в первую десятку городов СССР.

Предприятия города производили: боеприпасы, снаряды, мины, авиационные бомбы, пистолеты-пулеметы, противотанковые ружья, минометы, артиллерийские системы, свинцовые и щелочные аккумуляторы, авиационные и артиллерийские приборы, шарикоподшипники, горючее, корпуса танков, самолеты, обмундирование, перевязочный материал, пищевые концентраты, предметы фронтового быта. Всего в Саратове в годы войны действовало 35 крупных заводов с общим числом работающих свыше 60 тысяч человек и 388 различных предприятий пищевой, легкой, мукомольной, местной и другой промышленности, где трудились еще 34 тысячи работников. В город было эвакуировано почти 80 промышленных предприятий.

Также промышленность и транспорт Саратова внесли существенный вклад в оборону Сталинграда и последующую победу в Сталинградской битве. Саратовскими железнодорожниками под бомбежками было доставлено в районы военных действий около 300 тысяч вагонов с войсками и грузами. Большие объемы перевозок в навигацию 1942 на Волге были осуществлены саратовскими речниками в условиях минирования фарватера и под воздействием вражеской авиации.

Трудовая самоотверженность саратовцев выразилась и в заботе о раненых и больных красноармейцах. Непосредственно в Саратове находился 31 госпиталь.

За годы Великой Отечественной войны жители Саратова проявили массовый трудовой героизм, за что были отмечены правительственными наградами.

15 предприятий и коллективов были награждены орденами, медалями и переходящими Красными знаменами Государственного комитета обороны. 1,684 тысячи работника предприятий награждены государственными наградами за трудовые заслуги. Имеется 6,5 тысячи подтвержденных фактов трудового героизма.

Все это позволяет городу Саратову претендовать на получение почетного звания «Город трудовой доблести».

Дорогие земляки! Чтобы поддержать наш город, нужно с 25 июня по 1 июля принять участие в сборе подписей. Уверен, вместе мы добьемся присвоения Саратову почетного звания. Это станет признанием и увековечением подвигов наших великих предков-земляков, сражавшихся за свою Отчизну, свободу и независимость своих потомков на фронте и в тылу, — поделился Александр Янклович.