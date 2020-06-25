Депутаты Саратовской городской думы Александр Янклович и Дмитрий Кудинов рассказали о том значении, которое имеет для будущего Саратова Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2030 года.

Так, Александр Янклович отметил, что документ поможет городу создавать и реализовывать планы своего устойчивого развития в ближайшей и отдаленной перспективе. При этом ее принятие затронет не только вопрос развития транспортной инфраструктуры, но и решение других актуальных вопросов, связанных с коммуникациями, застройкой, озеленением города.

— Отныне у Саратова появляется четкое видение, где и когда будет формироваться вся транспортная сеть, как она будет заполняться различными видами транспорта и каким образом его потоки будут пересекаться или взаимодействовать между собой. Для такой крупной агломерации, какой является областной центр Саратов, разрозненность и отсутствие взаимосвязи между различными видами транспорта, недопустимы. Теперь мы будем стремиться к тому, чтобы утвержденная программа реализовывалась во всей полноте на благо наших горожан, — заверил Александр Янклович.

В свою очередь Дмитрий Кудинов заявил, что областной центр нуждался в этом документе не менее, чем в Генплане или схемах водоснабжения. Без подобных документов, сообщил депутат, нельзя было развивать инвестиционные программы, строить путепроводы или стоянки, прокладывать дороги.

— Это основной документ стратегического развития транспортной инфраструктуры, который является подразделом Генерального плана развития города. Он объединяет все – и городской общественный транспорт, и личный, логистику, грузоперевозки, железнодорожное, воздушное, речное сообщения. Мы достойны того, чтобы летать в другие города, другие страны, строить удобные для себя автомобильные маршруты, ездить по современным дорогам и передвигаться по качественным тротуарам. Для того, чтобы это все делалось, нужна концепция, и теперь она у нас есть, — заявил Дмитрий Кудинов.