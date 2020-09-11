Судебным приставам Краснопартизанского района необходимо взыскать с местного жителя задолженность по алиментам свыше 118 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Саратовской области.

Сейчас ребенок отца-алиментщика находится в школе-интернате для детей-сирот, но помогать материально ему родитель не намерен. Ранее 43-летнего жителя Краснопартизанского района лишили родительских прав и обязали выплачивать алименты в размере четвертой части от заработка.

Исполнять решение суда мужчина не намерен, поэтому к делу подключились приставы. Выяснилось, что никакого имущества мужчина не имеет, как и официального источника заработка. Тогда суд обязал должника к 40 часам обязательных работ, в случае уклонения и от них его привлекут к уголовной ответственности.