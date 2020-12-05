Сегодня, 5 декабря, в Саратове на улице Мичурина 35 горел частный дом. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Работали четыре пожарных расчета, возгорание на площади в 80 квадратных метров локализовали в 12:08.

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