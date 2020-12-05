Домой Рубрики Новости Саратова Горел дом на Мичурина в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Горел дом на Мичурина в Саратове По Новости Саратова - 05.12.2020 81 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 5 декабря, в Саратове на улице Мичурина 35 горел частный дом. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Работали четыре пожарных расчета, возгорание на площади в 80 квадратных метров локализовали в 12:08. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Горел частный дом в Заводском районе Саратова Саратовские чиновники 34 млн рублей на закупку лекарств от коронавируса Водитель “двенадцатой” опрокинулся в селе Вольского района ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Горел частный дом в Заводском районе Саратова Новости Саратова - 05.12.2020 0 На улице Верхняя Стрелковка 27 в Заводском районе Саратова вспыхнул частный дом. Об этом сообщили в облспасе. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, в результате ЧП никто... Саратовские чиновники 34 млн рублей на закупку лекарств от коронавируса 05.12.2020 Водитель “двенадцатой” опрокинулся в селе Вольского района 05.12.2020 Сразу четыре иномарки столкнулись в Ленинском районе 05.12.2020 Открыта мемориальная доска писателю Константину Симонову в Саратове 05.12.2020