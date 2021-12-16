Накануне, 15 декабря в Саратове прошла вторая встреча BrandTeam, на которой продолжили обсуждать фирменный стиль города. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Участники встречи отметили, что ведущую роль в разработке стиля города играет историческая часть. В частности, руководитель филиала РОСИЗО Дмитрий Андреев отметил, что многие города при разработке фирменного стиля исходят именно из их истории.

Однако, заведующий кафедрой «Дизайн архитектурной среды» технического университета имени Гагарина Виталий Кудрявцев акцентировал внимание на том, что Саратов славится своей природой –Волгой и холмистой местностью.

Михаил Исаев предложил привлечь к разработке оформления команду маркетологов.