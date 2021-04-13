Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР, выступил с предложением переименовать город Энгельс. Об этом сообщает РИА новости.

Мотивом для такой идеи послужило его суждение о том, что населенный пункт назван в честь немецкого мыслителя Фридриха Энгельса, которого политик считает русофобом.

— И Энгельс, и Маркс были родоначальниками русофобии… Ему город стоит целый и памятник на бывшей Кропоткинской площади. Это недопустимо… Энгельс 170 лет назад дал установку разрушить Россию… — сказал Жириновский журналистам.

По его мнению, с таким названием как сейчас, никто не захочет даже уважать жителей этой страны, как и само государство.

Кто нас будет уважать, если мы в честь тех, кто об нас ноги вытирал еще 170 лет назад, города назвали с их именем и улицы?»