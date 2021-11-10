Администрация Саратова отреагировала на публикацию «Новостей Саратова» о «криво» установленных дорожных знаках, на которые начали жаловаться горожане.

Напомним, саратовцы пожаловались на то, что многие знаки загораживает светофор или наоборот, и что из-за их нагромождения ориентироваться становится сложно. В качестве примера жители приводили несколько улиц.

—На улице Блинова установлены новые дорожные знаки и светофор. В ближайшее время старые знаки будут демонтированы. На участке улицы Московская и Чапаева устанавливают дублирующий знак пешеходного перехода на консолях, после завершения работ территория будет приведена в нормативное состояние. Участок вблизи Хэппи Молла находится в ведении региона, информация передана балансодержателю для проведения проверки и устранения проблемы, — прокомментировали в администрации.