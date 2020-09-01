В Саратове продолжается конкурс по отбору эскизного проекта для дальнейшего воплощения памятника военной медсестре, сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас на конкурс поступило уже 13 проектов от скульпторов, художников и студентов с разных уголков России. Напомним, на пересечении улиц Радищева и Чернышевского на территории Саратовского медицинского колледжа планируется возведение памятника военной медсестре в Год памяти и славы.

Всем участникам конкурса будет дан ответ от администрации по доработке эскизных проектов.

Ранее конкурс планировалось завершить в 18:00 1 сентября, но сейчас он продлен еще на две недели по просьбе участников. Желающие еще могут подать заявку и отправить свои макеты и эскизы.