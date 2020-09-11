Сегодня, 11 сентября, в региональном центре поддержки одаренных детей в Саратове вручали свидетельства о занесении на городскую Доску почета, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Мероприятие прошло в рамках празднования 430-летнего юбилея Саратова.

В новом списке награжденных 29 фамилий. Это и сотрудники полиции, журналисты, ветераны ВОВ, спортсмены.

— Доска почета это — процедура признания поколения уважения людей. Людей, которые показывают пример, как нужно жить, работать, воспитывать детей и внуков, быть патриотом. В этом году Саратов удостоен звания город трудовой доблести. Это момент справедливости, когда в годы ВОВ предприятия выпускали продукцию для красной армии. Благодарю всех, кто принял участие в сборе, анализе хроник. Это были предприятия, архивы, музеи, а главное люди- ветераны труда и те, кто в годы войны ковал победу, — отметил глава Саратова Михаил Исаев.