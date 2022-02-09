Саратовская гордума рассмотрит вопрос о согласии на переименование присоединенного к областному центру района в Гагаринский.

В предложени идет речь о согласии депутатов думы с предложением мэра Михаила Исаева о присвоении вновь образованному административному району наименования Гагаринский.

Для этого создана рабочая группа в рамках постоянной комиссии по местному самоуправлению, вопросам социальной сферы, законности, защите прав населения.

Когда именно будет рассмотрен вопрос о переименовании, пока не сообщается.

Окончательное слово — за правительством РФ, которое рассмотрит вопрос после вынесения решения гордумой Саратова.