Сегодня, 11 сентября, городская госавтоинспекция предприняла меры для наказания автохамов в центре Саратова.

Активные действия сотрудники ГИБДД начали проводить после публикации информационного портала «Новости Саратова».

Напомним, сегодня в социальных сетях местные жители поделились видеозаписью с разъезжающими автомобилями по перекрытому участку дороги на пересечении Рахова и Московской. Дело в том, что данный участок дороги перекрыт в связи с ремонтными работами, на ограждениях даже висят запрещающие знаки, вот только автолюбителей это не останавливает.

На видеозаписи от очевидцев хорошо видны номера всех автомобилей, игнорирующих запрещающие знаки и проезжающих по обочине. Поэтому сотрудники ГИБДД уже без труда выявили всех «засветившихся» на видео нарушителей.