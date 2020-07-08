Жертвой разыгравшейся вчера, 7 июля, стихии стал один человек, сообщает пресс-служба администрации Саратова.

В Саратове зафиксировано 37 случаев обрушения, из-за которых были повреждены дома, автомобили, системы коммуникаций и транспортные магистрали. Больше всего от падения деревьев пострадал Заводской район. На улице Огородной от рухнувшего на машину дерева травмы средней степени тяжести получил находившийся в ней человек. Всего в районе зафиксировано 18 случаев падения деревьев, при этом повреждения получили семь автомобилей, газовая труба, линии электропередач и водопровод.

Пять случаев падения деревьев зафиксировано в Октябрьском районе. При этом один из тополей упал на детскую площадку. От зеленых насаждений пострадали провода, кондиционеры и забор автостоянки. Одно из деревьев упало на газовую трубу, но коммуникации уцелели.

В Волжском районе рухнуло три дерева, повреждено два дома, линия электропередач и автомобиль. Во Фрунзенском районе упали два дерева, при этом одно задело газовую трубу, а второе рухнуло на дорогу возле остановки трамваев №3 и №11, а в Кировском районе дерево разбило припаркованный автомобиль.

Также было зафиксировано 8 случаев падения деревьев и крупных ветвей, которые обрывали контактные сети на трамвайных маршрутах. Затронуты оказались Заводской и Октябрьский районы, где из-за обесточек и перекрытия путей останавливались трамваи №2, 5, 7, 8 и №10.

Кроме того, порывами ветра были оборваны провода и повреждена газовая труба, в Заводском районе ветром полностью или частично сорвало крыши с шести зданий.