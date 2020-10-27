В Саратовской области волонтеры продолжают бесплатно раздавать медицинские маски в целях защиты от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
Акция проходит по поручению губернатора Саратовской области Валерия Радаева.
Средства защиты можно получить на Театральной, Ильинской площади, у железнодорожного вокзала, Сенного и Крытого рынков, в Мирном переулке, на Музейной площади. В Энгельсе у Ярмарки и ТЦ “Лазурный”.
Гражданам уже вручили около десяти тысяч масок.
Напомним, с завтрашнего дня в России вводится всеобщий масочный режим.