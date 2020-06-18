На «горячую линию» поступило около 400 звонков, сообщает региональный штаб общественный корпус «Волонтеры Конституции».

В Саратове продолжает работу колл-центр по вопросам Общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституцию РФ. «Горячая линия» 8-800-350-86-46 доступна для горожан с 9:00 и до 21:00.

За время работы колл-центра поступило 387 звонков.

— Много обращений, связанных с голосованием на дому. Жители выражают живой интерес к данному виду голосования. Кроме того, интересуются в какие именно дни можно отдать свой голос, — рассказали члены добровольческого движения «Волонтеры Конституции».

Напомним, Общероссийское голосование по одобрению изменений в Конституцию РФ начнется с 25 июня и будет проходить в течение недели.