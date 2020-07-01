Сегодня, 1 июля 2020 года, в основной день Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ саратовцы приходят на избирательные участки для того, чтобы выразить свою гражданскую позицию.

Вместе с тем жители активно поддерживают город Саратов в присвоении ему почетного звания «Город трудовой доблести», а также рассказывают почему, по их мнению, Саратов должен удостоиться этого статуса.

— Я считаю, что наш город внес немалый вклад в Победу. Как никакой другой прифронтовой город Саратов внес гигантский вклад в Победу. Здесь находились десятки эвакуированных предприятий. Люди, которые работали под бомбежками, кровью заслужили это звание для нашего города, — отметил саратовец Максим Шукаев. Он также подчеркнул, что именно в Саратове делали уникальный вид вооружения — миномет-лопату.

Жительница города Татьяна Свинчак рассказала, что в ее роду много родственников, которые в военные годы трудились на саратовских заводах во благо всего народа.

— Прабабушка рассказывала мне много историй о том, как она работала на авиационном заводе. Конечно же, моя прабабушка не одна такая героическая личность, я думаю, таких ветеранов очень много и считаю, что это очень важно увековечить их подвиг, — поделилась Татьяна.

— Огромное количество образовательных учреждений были переквалифицированы в госпитали, которые лечили наших солдат и восстанавливали их здоровье», — рассказал Николай Гридзе.

Напомним, сбор подписей за присвоение Саратову звания «Город трудовой доблести» осуществляется в зданиях, где расположены избирательные участки. Оставить свою подпись в поддержку можно сегодня до 20:00 часов.